Резцова завоевала серебро в пасьюте на ЧЕ по биатлону

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Россиянка Кристина Резцова заняла второе место в гонке преследования на 10 км на чемпионате Европы по биатлону 2020 года в белорусских Раубичах.
Резцова завоевала серебро в пасьюте на ЧЕ по биатлону
  • © Виктор Толочко
  • РИА Новости

Российская биатлонистка преодолела дистанцию за 29 минут 38,7 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах.

Победу одержала представительница Белоруссии Елена Кричинкина. Тройку призёров замкнула шведка Элизабет Хёгберг.

Россиянка Ульяна Кайшева заняла седьмое место, Екатерина Глазырина стала 14-й, Виктория Сливко — 17-й, Валерия Васнецова — 22-й, а Анастасия Поршнева — 28-й.

Ранее сообщалось, что Бочарников выиграл гонку преследования на ЧЕ в Раубичах.

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