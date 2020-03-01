Драчёв оценил выступление сборной России на ЧЕ по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате Европы по биатлону 2020 года в белорусских Раубичах.

«Очень хорошее выступление нашей команды. Конечно, мы всегда ждём пять-семь золотых медалей, но все-таки развитие биатлона идёт во всех странах, и приятно, что Белоруссия выиграла, мы вторые, это даже как-то укрепляет нашу дружбу», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Сборная России стала второй в медальном зачёте ЧЕ, завоевав две золотые и две серебряные медали. В активе сборной Белоруссии — три золота и одна бронза.

Ранее Сергей Чепиков высказал мнение, что Кристина Резцова выступлением на ЧЕ заслужила вызов на КМ.