В МОК прокомментировали решение CAS проводить слушания по спору РУСАДА и WADA в закрытом режиме

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не проводить публичные слушания по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«МОК и Международный паралимпийский комитет вежливо оставили это решение на усмотрение комиссии», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы МОК.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

27 февраля в CAS сообщили, что слушания по делу WADA и РУСАДА пройдут в закрытом режиме и не ранее конца апреля.

Ранее сообщалось, что МОК рассчитывает получить решение по спору РУСАДА и WADA до ОИ-2020.