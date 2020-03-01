В МОК прокомментировали решение CAS проводить слушания по спору РУСАДА и WADA в закрытом режиме

Короткая ссылка
Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не проводить публичные слушания по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
В МОК прокомментировали решение CAS проводить слушания по спору РУСАДА и WADA в закрытом режиме
  • © Rodrigo Reyes Marin/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«МОК и Международный паралимпийский комитет вежливо оставили это решение на усмотрение комиссии», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы МОК.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

27 февраля в CAS сообщили, что слушания по делу WADA и РУСАДА пройдут в закрытом режиме и не ранее конца апреля.

Ранее сообщалось, что МОК рассчитывает получить решение по спору РУСАДА и WADA до ОИ-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить