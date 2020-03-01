МОК рассчитывает получить решение по спору РУСАДА и WADA до ОИ-2020
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Об этом сообщил представитель пресс-службы МОК, слова которого передаёт ТАСС.
9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.
27 февраля в CAS сообщили, что слушания по делу WADA и РУСАДА пройдут не ранее конца апреля.
Ранее глава ОКР заявил, что сроки слушаний в CAS вызывают опасения из-за их близости к ОИ-2020.