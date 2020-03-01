МОК рассчитывает получить решение по спору РУСАДА и WADA до ОИ-2020

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Международный олимпийский комитет (МОК) ожидает, что получит решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) до старта летних Олимпийских игр в Токио.
МОК рассчитывает получить решение по спору РУСАДА и WADA до ОИ-2020
  • © Naoki Nishimura/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщил представитель пресс-службы МОК, слова которого передаёт ТАСС.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

27 февраля в CAS сообщили, что слушания по делу WADA и РУСАДА пройдут не ранее конца апреля.

Ранее глава ОКР заявил, что сроки слушаний в CAS вызывают опасения из-за их близости к ОИ-2020.

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