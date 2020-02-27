Глава ОКР заявил, что сроки слушаний в CAS вызывают опасения из-за их близости к ОИ-2020

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал ориентировочную дату слушаний Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
Глава ОКР заявил, что сроки слушаний в CAS вызывают опасения из-за их близости к ОИ-2020
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Что касается сроков слушаний, то мне с юридической точки зрения трудно судить, но это уже очень близко к Олимпийским играм, что вызывает справедливые опасения. Мы со своей стороны стараемся просчитать возможные риски и ведём свою работу в обычном режиме подготовки к Играм, надеемся, что решение CAS их не нарушит», — приводит слова Позднякова ТАСС.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

27 февраля в CAS сообщили, что слушания по делу WADA и РУСАДА пройдут не ранее конца апреля.

Ранее Поздняков высказал мнение, что непубличный характер слушаний в CAS не повлияет на решение.

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