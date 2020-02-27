Поздняков считает, что непубличный характер слушаний в CAS не повлияет на решение

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не проводить публичных слушаний по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«Повлияет ли непубличность на конечный результат? Думаю, нет. Как не повлиял бы и публичный характер слушаний — это точно не является решающим фактором. Из всей практики CAS лишь один раз слушание было публичным, и это крайне необычно для спортивного арбитража», — приводит слова Позднякова ТАСС.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

Ранее сообщалось, что слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА пройдут не ранее конца апреля.