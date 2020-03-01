СМИ: «Атлетико» видит замену Симеоне в лице главного тренера «Вулверхэмптона»

Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту станет главной целью «Атлетико» в случае, если мадридцам придётся прекратить сотрудничество с нынешним главным тренером команды Диего Симеоне.

Об этом сообщает The Sun. По информации источника, «Атлетико» надеется заполучить португальца в случае ухода Диего Симеоне. Мадридцы рассчитывают достичь соглашения с 46-летним специалистом благодаря хорошим отношениям с агентом тренера Жорже Мендешем.

В настоящее время «Атлетико» идёт на четвёртом месте в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей «Барселоны» на 12 очков.

Ранее сообщалось, что «Челси» заинтересован в приобретении голкипера «Атлетико» Облака.