СМИ: «Челси» заинтересован в приобретении голкипера «Атлетико» Облака

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Лондонский «Челси» выражает заинтересованность в трансфере голкипера мадридского «Атлетико» и сборной Словении по футболу Яна Облака.
СМИ: «Челси» заинтересован в приобретении голкипера «Атлетико» Облака
  • © Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Как отмечает El Chiringuito, английский клуб намерен предложить за Облака €30 млн, а также голкипера синих Кепу Аррисабалагу. 

27-летний Облак выступал за словенскую «Олимпию» и португальскую «Бенфику». Он защищает цвета «Атлетико» с 2014 года. За это время он провёл 228 матчей, в которых пропустил 153 мяча и провёл 122 встречи на «ноль».

Что касается Аррисабалаги, то он перешёл в состав «Челси» из «Атлетика» в 2018 году за рекордные на тот момент €80 млн.

Ранее французский защитник «Сочи», чемпион мира 2018 года Адиль Рами рассказал, что у него было несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе ещё один из России.

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