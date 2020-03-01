Роналду и Дибала раскритиковали партнёров во время матча ЛЧ с «Лионом»

Форварды «Ювентуса» Криштиану Роналду и Пауло Дибала остались недовольны действиями полузащитников своей команды во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом» (0:1).

В перерыве между нападающими состоялся диалог, который попал на камеру.

«Нас просто бросили одних впереди. Полузащитники не оказывают никакой поддержки», — заявил Роналду партнёру.

«Никто не получает мяч», — ответил Дибала.

«Знаю. Нет даже подборов после отскоков, вообще ничего», — резюмировал португалец.

Ответный матч между «Ювентусом» и «Лионом» состоится 17 марта в Турине.

Ранее сообщалось, что Роналду в матче ЛЧ с «Лионом» впервые не забил в 2020 году.