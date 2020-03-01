Роналду и Дибала раскритиковали партнёров во время матча ЛЧ с «Лионом»
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- globallookpress.com
В перерыве между нападающими состоялся диалог, который попал на камеру.
El video completo. pic.twitter.com/dLj6bOd26C— CR7 (@Cr7Laportista) February 29, 2020
«Нас просто бросили одних впереди. Полузащитники не оказывают никакой поддержки», — заявил Роналду партнёру.
«Никто не получает мяч», — ответил Дибала.
«Знаю. Нет даже подборов после отскоков, вообще ничего», — резюмировал португалец.
Ответный матч между «Ювентусом» и «Лионом» состоится 17 марта в Турине.
Ранее сообщалось, что Роналду в матче ЛЧ с «Лионом» впервые не забил в 2020 году.