Бубнов заявил, что без Дзюбы игра «Зенита» в атаке стала бессмысленной

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что отсутствие Артёма Дзюбы сильно сказалось на атакующей игре «Зенита» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (0:0).

«Отсутствие Дзюбы очень сказалось на «Зените». Петербуржцы всё равно тяготели к игре через фланги и забросы, которые без таранного форварда были бессмысленны. Атакующий арсенал лидера РПЛ должен быть куда более разнообразным. Не смогли проявить свои лучшие индивидуальные качества Дриусси и Малком. Последний ещё далёк от оптимальных кондиций. В целом игра получилась скучной», — цитирует Бубнова Sportbox.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайших конкурентов на десять очков.

Ранее сообщалось, что говорили после ничьей «Зенита» и «Локомотива» в РПЛ.