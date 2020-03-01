«Оттава» победила «Детройт» в матче НХЛ, Анисимов оформил дубль

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз».

Встреча, проходившая в «Канадиен Тайр-центре» в Оттаве, завершилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3 (Б).

В составе «Сенаторз» дважды забросил Артём Анисимов, ещё одна шайба на счету Скотта Сабурена. У гостей отличились Франс Нильсен, Дилан Ларкин и Сэм Ганье. Единственный гол в серии послематчевых буллитов на счету Анисимова.

Ранее сообщалось, что два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Калгари» в НХЛ.