Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Калгари» в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Калгари Флэймз».

Встреча, проходившая на «Амали Арене» в Тампе, завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «Лайтнинг» забросили Тайлер Джонсон, Ондржей Палат, Янни Гурд и Алекс Киллорн. У гостей отличились Эндрю Маждапане, Элиас Линдхольм и Шон Монахан.

Российский форвард хозяев Никита Кучеров отдал две результативные передачи. Его партнёр по команде Михаил Сергачёв также отметился ассистентским дублем.

Ранее сообщалось, что 25 сейвов Варламова не спасли «Айлендерс» от проигрыша «Бостону» в НХЛ.