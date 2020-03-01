«Арсенал» отреагировал на завершение беспроигрышной серии «Ливерпуля» в АПЛ

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Пресс-служба лондонского «Арсенала» отреагировала на завершение беспроигрышной серии «Ливерпуля» в Английской премьер-лиге (АПЛ).
«Арсенал» отреагировал на завершение беспроигрышной серии «Ливерпуля» в АПЛ
  • Reuters

В своём Twitter канониры разместили лишь одно междометие, обозначающие облегчение, что их рекорд не будет побит в самое ближайшее время.

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» остановилась на отметке в 44 матча, что всего на пять игр меньше чем достижение «Арсенала» в 49 игр без поражений, установленное в период с 7 мая 2003 года по 24 октября 2004 года. Тогда серия канониров была прервана «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Уотфорд» прервал 44-матчевую беспроигрышную серию «Ливерпуля» в АПЛ.

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