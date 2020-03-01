Сенников высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сенников выразил мнение о борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Согласен ли я что борьба в сезоне закончена, а «Зенит» уже чемпион? Ну, у «Зенита», конечно, большой отрыв от соперников, и чтобы команда проиграла четыре игры — в это мало верится. К тому же я не уверен, что соперники, которые следуют за «Зенитом», способны выиграть все оставшиеся матчи, это очень сложно», — заявил Сенников RT.

Ранее он высказал мнение о влиянии отсутствия Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна на игру «Зенита» в матче с «Локомотивом».