Сенников: в отсутствие Дзюбы и Азмуна игра «Зенита» сильно меняется

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сенников высказал мнение о влиянии отсутствия Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна на игру «Зенита» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».

«Можно ли списать малое количество ударов на то, что у «Зенита» не было ни Азмуна, ни Дзюбы? Ну конечно, в их отсутствие совсем игра меняется у «Зенита», потому что это два ключевых нападающих, они многое делают в атакующих действиях. Под них есть определённая тактическая схема. Сегодня не было их, и сегодня игра больше шла по периметру, больше разыгрывали, старались через фланги выйти на ударные позиции, потому что центр «Локомотива» был очень насыщенный и через него пробиться было почти невозможно», — заявил Сенников RT.

Дзюба вовсе не попал в заявку на матч, а Азмун вышел на поле на 69-й минуте, не отличившись результативными действиями.

Ранее Сергей Семак заявил, что «Зенит» сделал всё для победы над «Локомотивом», но этого оказалось недостаточно.