Семак: «Зенит» сделал всё для победы над «Локомотивом», но этого оказалось недостаточно

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный исход матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
Семак: «Зенит» сделал всё для победы над «Локомотивом», но этого оказалось недостаточно
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Борьба за чемпионство есть. Мы прекрасно это знаем, и наше дело — играть и выигрывать. Очки будем считать, когда настанет подходящее время. Сегодня мы хотели выиграть и сделали всё для победы, но этого оказалось недостаточно. Будем готовиться к следующим матчам», — приводит слова Семака «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».

Встреча, прошедшая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 0:0. 

«Зенит», набрав 46 очков, возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Локомотив» с 35 очками — четвёртый.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что доволен игрой «Локомотива» в матче с «Зенитом».

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