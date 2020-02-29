Сёмин доволен игрой «Локомотива» в матче с «Зенитом»
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«Напряжённый матч, он первый после паузы и очень значимый. На мой взгляд, у игроков ещё не стопроцентные игровые кондиции. Мне наша команда очень понравилась по игре в обороне. Мы давно так не играли хорошо. «Зенит» практически ничего не имел. Мы ошиблись только один раз. Но и у нас был хороший шанс, который Миранчук должен был использовать», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».
Встреча, прошедшая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 0:0.
Ранее Сёмин прокомментировал своё удаление в матче с «Зенитом».