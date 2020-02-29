Сёмин доволен игрой «Локомотива» в матче с «Зенитом»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничейный исход матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

«Напряжённый матч, он первый после паузы и очень значимый. На мой взгляд, у игроков ещё не стопроцентные игровые кондиции. Мне наша команда очень понравилась по игре в обороне. Мы давно так не играли хорошо. «Зенит» практически ничего не имел. Мы ошиблись только один раз. Но и у нас был хороший шанс, который Миранчук должен был использовать», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Встреча, прошедшая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 0:0.

Ранее Сёмин прокомментировал своё удаление в матче с «Зенитом».