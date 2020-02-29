Семак не стал говорить о судействе матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не стал говорить о судействе матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».

«Если говорить о судействе, получится отдельный длительный диалог, поэтому я не буду его касаться. Думаю, люди, которые следили, разберут судейство. Было много спорных решений, а какими они были — наверное, решать другим людям», — приводит слова Семака «Чемпионат» со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Встреча, прошедшая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 0:0.

Ранее Юрий Сёмин прокомментировал своё удаление в матче с «Зенитом».