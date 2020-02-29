Елисеев: истории с Логиновым — просто из ряда вон выходящие

Российский биатлонист Матвей Елисеев после спринтерской гонки на чемпионате Европы в Раубичах поддержал Александра Логинова, к которому во время чемпионата мира в Антерсельве нагрянула с обыском итальянская полиция.

«Истории с Логиновым — просто из ряда вон выходящие. Тяжело быть под таким давлением. Мы поддерживаем Александра. Но это сложно, потому что мы не юристы. Саша очень сильный, думаю, что он справится. Мы ждём от него лучших результатов», — приводит слова Елисеева «Матч ТВ».

В шесть утра по итальянскому времени в номера к Александру Логинову и его личному тренеру Александру Касперовичу нагрянула с обыском итальянская полиция. Инцидент случился накануне эстафетной гонки чемпионата мира.

Ранее Елисеев критически оценил своё выступление в победной гонке на ЧЕ в Раубичах.