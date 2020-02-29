Елисеев критически оценил своё выступление в победной гонке на ЧЕ в Раубичах
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«Не согласен, что у меня получилось великолепное выступление. Последний круг тяжело дался. Надо прибавлять. Первая гонка была катастрофически трудной, сейчас намного легче. Трасса лучше, за ночь подмёрзла. Состояние улучшается. Сил должно хватить и на оставшиеся этапы Кубка мира», — сказал Елисеев телеканалу «Матч ТВ» после гонки.
В активе сборной России на чемпионате Европы по биатлону три медали — две золотые и одна серебряная. Соревнования завершатся 1 марта.
Ранее сообщалось, что Елисеев выиграл спринтерскую гонку на ЧЕ по биатлону.