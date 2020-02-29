Елисеев критически оценил своё выступление в победной гонке на ЧЕ в Раубичах

Российский биатлонист Матвей Елисеев, победивший в спринтерской гонке на чемпионате Европы в белорусских Раубичах, не считает своё выступление великолепным.

«Не согласен, что у меня получилось великолепное выступление. Последний круг тяжело дался. Надо прибавлять. Первая гонка была катастрофически трудной, сейчас намного легче. Трасса лучше, за ночь подмёрзла. Состояние улучшается. Сил должно хватить и на оставшиеся этапы Кубка мира», — сказал Елисеев телеканалу «Матч ТВ» после гонки.

В активе сборной России на чемпионате Европы по биатлону три медали — две золотые и одна серебряная. Соревнования завершатся 1 марта.

Ранее сообщалось, что Елисеев выиграл спринтерскую гонку на ЧЕ по биатлону.