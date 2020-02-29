Овчинников будет исполнять обязанности главного тренера ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ с «Уралом»

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Сергей Овчинников будет руководить действиями московских армейцев во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».
Овчинников будет исполнять обязанности главного тренера ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ с «Уралом»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает клубная пресс-служба. Овчинников будет руководить ЦСКА ввиду трёхматчевой дисквалификации главного тренера команды Виктора Гончаренко, которую специалист получил за ругань в адрес судей по окончании встречи 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1). 

Матч ЦСКА — «Урал» пройдёт 29 февраля в Москве и начнётся в 14:00 мск.

Ранее Тошич заявил, что ЦСКА для него всегда на первом месте.

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