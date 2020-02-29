Овчинников будет исполнять обязанности главного тренера ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ с «Уралом»

Сергей Овчинников будет руководить действиями московских армейцев во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».

Об этом сообщает клубная пресс-служба. Овчинников будет руководить ЦСКА ввиду трёхматчевой дисквалификации главного тренера команды Виктора Гончаренко, которую специалист получил за ругань в адрес судей по окончании встречи 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

Матч ЦСКА — «Урал» пройдёт 29 февраля в Москве и начнётся в 14:00 мск.

Ранее Тошич заявил, что ЦСКА для него всегда на первом месте.