Овчинников будет исполнять обязанности главного тренера ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ с «Уралом»
- © Александр Вильф
- РИА Новости
Об этом сообщает клубная пресс-служба. Овчинников будет руководить ЦСКА ввиду трёхматчевой дисквалификации главного тренера команды Виктора Гончаренко, которую специалист получил за ругань в адрес судей по окончании встречи 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
Матч ЦСКА — «Урал» пройдёт 29 февраля в Москве и начнётся в 14:00 мск.
Ранее Тошич заявил, что ЦСКА для него всегда на первом месте.