Тошич: ЦСКА для меня всегда на первом месте

Полузащитник сербского «Партизана» Зоран Тошич, на протяжении семи лет выступавший за московский ЦСКА, рассказал о своём отношении к армейскому клубу.

«В ЦСКА осталось мало футболистов, с которыми я играл вместе. Общаюсь с Керимовым — врачом команды, тренером по физподготовке Гранеро и с физиотерапевтом — Антонио Тапией. ЦСКА для меня — самая родная команда. Армейцы у меня всегда на первом месте, даже «Партизан» — только на втором», — заявил сербский футболист «Чемпионату».

Тошич выступал за московский ЦСКА с 2010 по 2017 год.

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