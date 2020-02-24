Яровинский рассказал, как «Эвертон» вёл переговоры с аферистами вместо ЦСКА по Вагнеру

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Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский, который ранее работал в московском ЦСКА, рассказал, как английский «Эвертон» хотел приобрести форварда армейцев Вагнера Лава, но не смог этого сделать, так как вёл переговоры с мошенниками.
Яровинский рассказал, как «Эвертон» вёл переговоры с аферистами вместо ЦСКА по Вагнеру
  • РИА Новости

«Бабаев мне рассказывал историю, как «Эвертон» вёл переговоры о переходе Вагнера Лава не с ЦСКА, а с некими аферистами. Он об этом узнал, когда получил письмо с вопросом, куда присылать самолёт за игроком. Он говорит: «Какой самолёт?» А они ему: «Так мы ж его у вас покупаем». Бабаев отвечает: «Мы впервые слышим об этом», — цитирует Яровинского «Чемпионат».

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. Всего в составе красно-синих он провёл 259 матчей и забил 124 мяча. Вместе с командой он выигрывал Кубок УЕФА, трижды становился чемпионом России, шесть раз побеждал в Кубке страны и четырежды — в Суперкубке России.

Ранее сообщалось, что хет-трик Сигурдссона принёс ЦСКА победу над «Уфой» в контрольном матче.

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