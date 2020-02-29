«Динамо» и «Спартак» выбрали форму на матч 20-го тура РПЛ
- Reuters
Хозяева арены выйдут на поле в комплекте голубого цвета, в то время как гости выбрали белую экипировку с красной поперечной полосой.
🏟 #Динамо— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) February 29, 2020
🏆 #РПЛ#20тур
⚽ #ДинамоСпартак
🕟 16:30
📺 @matchpremier
Возобновляем чемпионат принципиальнейшим дерби с @fcsm_official🔵⚪⚡🔴⚪ И это тот матч, когда не нужно лишних слов👈 Вперёд, #Динамо!💪 pic.twitter.com/fj0OlRKY5Y
Ранее сообщалось, что Ерохин похвалил соперников сборной России по Евро-2020 — Финляндию и Данию.