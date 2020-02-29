«Динамо» и «Спартак» выбрали форму на матч 20-го тура РПЛ

Стало известно, в какой форме сыграют московские клубы «Динамо» и «Спартак» в матче 20-го тура РПЛ.

Хозяева арены выйдут на поле в комплекте голубого цвета, в то время как гости выбрали белую экипировку с красной поперечной полосой.

Ранее сообщалось, что Ерохин похвалил соперников сборной России по Евро-2020 — Финляндию и Данию.