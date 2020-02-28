Билялетдинов оценил переход Соболева в «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов считает приход в команду форварда Александра Соболева неплохим усилением атакующей линии красно-белых.

«Клуб усилился Соболевым. На мой взгляд, это неплохо. Это высокий и мощный форвард, который добавит вариативности в нападении. Но, думаю, если спартаковцев оставить в покое, команде будет легче. «Спартак» традиционно испытывает серьёзное давление. То же самое касается и тренера. Надеюсь, межсезонье было плодотворным, а у Тедеско была возможность со спокойной головой поработать с командой», — заявил Билялетдинов RT.

Соболев перешёл в «Спартак» во время зимнего трансферного окна из «Крыльев Советов» на правах аренды с возможностью выкупа.

Ранее Кечинов заявил, что «Спартак» ошибся с трансферами Шюррле и Тиля.