Билялетдинов оценил переход Соболева в «Спартак»

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Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов считает приход в команду форварда Александра Соболева неплохим усилением атакующей линии красно-белых.
Билялетдинов оценил переход Соболева в «Спартак»

«Клуб усилился Соболевым. На мой взгляд, это неплохо. Это высокий и мощный форвард, который добавит вариативности в нападении. Но, думаю, если спартаковцев оставить в покое, команде будет легче. «Спартак» традиционно испытывает серьёзное давление. То же самое касается и тренера. Надеюсь, межсезонье было плодотворным, а у Тедеско была возможность со спокойной головой поработать с командой», — заявил Билялетдинов RT. 

Соболев перешёл в «Спартак» во время зимнего трансферного окна из «Крыльев Советов» на правах аренды с возможностью выкупа.

Ранее Кечинов заявил, что «Спартак» ошибся с трансферами Шюррле и Тиля.

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