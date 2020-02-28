Кечинов: «Спартак» ошибся с трансферами Шюррле и Тиля

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов считает, что клуб ошибся с приобретением голландского полузащитника Гуса Тиля и немецкого форварда Андре Шюррле.

«И Тиль, и Шюррле здорово начали, когда только пришли в «Спартак», но, как показало время, в клубе, похоже, ошиблись с этими трансферами. Я надеюсь, что голландец ещё покажет себя. Видно, что это интересный игрок. Если он разберётся в себе и тренер ему поможет, то, возможно, мы ещё увидим настоящего Тиля. Что же касается Шюррле, то, безусловно, у него за плечами большой опыт, однако концовка первой части сезона показала, что «Спартак» справляется и без него. Когда он всё-таки появлялся на поле, было видно, что это уже не тот Шюррле, что в самом начале, когда он только пришёл в команду. Сейчас он вновь получил травму, но, думаю, тренерский штаб и так готов был делать ставку на других игроков», — заявил Кечинов RT.

Тиль перешёл в «Спартак» из голландского АЗ за €18 млн, став самым дорогим приобретением в истории красно-белых. Чемпион мира Шюррле был арендован до конца сезона у дортмундской «Боруссии». Оба трансфера были совершены в летнее межсезонье.

Ранее Силкин выразил мнение, что если партнёры помогут Комличенко, то форвард доставит проблем «Спартаку».