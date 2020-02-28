Силкин: если партнёры помогут, то Комличенко доставит проблем «Спартаку»

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Бывший футболист и тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил переход в команду нападающего Николая Комличенко.
Силкин: если партнёры помогут, то Комличенко доставит проблем «Спартаку»
  • РИА Новости

«Комличенко — хороший нападающий. Но это ведь форвард, а значит, его должны обеспечивать мячами. Если партнёры помогут, то, думаю, Николай сумеет доставить неприятности «Спартаку». Но всё-таки хочется сначала увидеть его на поле, ведь многие игроки подают надежды до определённого момента. Тот же Шюррле, например. Придя в «Спартак», он выглядел хорошо, но затем куда-то растворился», — заявил Силкин RT.

Матч «Динамо» — «Спартак» пройдёт 29 февраля на «ВТБ Арене». В случае выхода на поле российский форвард Николай Комличенко дебютирует за бело-голубых в официальных матчах. Россиянин перешёл в «Динамо» из чешского клуба «Млада-Болеслав» во время зимнего трансферного окна.

Ранее Билялетдинов выразил надежду на то, что «Динамо» вернётся в борьбу за высокие места в РПЛ.

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