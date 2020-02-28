Билялетдинов выразил надежду на то, что «Динамо» вернётся в борьбу за высокие места в РПЛ

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов оценил зимнюю трансферную кампанию московского «Динамо» и выразил надежду, что новички помогут команде бороться за высокие места в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Билялетдинов выразил надежду на то, что «Динамо» вернётся в борьбу за высокие места в РПЛ
  • РИА Новости

«Понятно, что трансферы «Динамо» рассчитаны на атаку. Потенциал в нападении не устраивал руководство команды, перед которой стоят задачи больше забивать и выигрывать. Что касается качества приобретённых футболистов, то время покажет. Посмотрим, как они вольются в российский чемпионат. Думаю, у Скопинцева с этим проблем быть не должно, что касается Комличенко — посмотрим. Лично я надеюсь, что «Динамо» воспрянет. Это всё-таки именитый клуб, с историей», — заявил Билялетдинов RT.

Ранее Силкин предположил, что в матче «Динамо» — «Спартак» эмоций и борьбы будет больше, чем футбола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить