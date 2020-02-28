Билялетдинов выразил надежду на то, что «Динамо» вернётся в борьбу за высокие места в РПЛ

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов оценил зимнюю трансферную кампанию московского «Динамо» и выразил надежду, что новички помогут команде бороться за высокие места в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Понятно, что трансферы «Динамо» рассчитаны на атаку. Потенциал в нападении не устраивал руководство команды, перед которой стоят задачи больше забивать и выигрывать. Что касается качества приобретённых футболистов, то время покажет. Посмотрим, как они вольются в российский чемпионат. Думаю, у Скопинцева с этим проблем быть не должно, что касается Комличенко — посмотрим. Лично я надеюсь, что «Динамо» воспрянет. Это всё-таки именитый клуб, с историей», — заявил Билялетдинов RT.

Ранее Силкин предположил, что в матче «Динамо» — «Спартак» эмоций и борьбы будет больше, чем футбола.