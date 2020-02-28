Силкин: в матче «Динамо» — «Спартак» эмоций и борьбы будет больше, чем футбола

Бывший игрок и тренер московского «Динамо» Сергей Силкин ожидает много эмоций и борьбы от противостояния бело-голубых со «Спартаком», которое пройдёт в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Дерби — это в первую очередь эмоции. Это встреча, к которой обе команды всегда относились и будут относиться очень серьёзно. Предсказать победителя сложно ещё и потому, что большое значение имеет мотивация, а тут она у соперников одинаковая. К тому же первая игра всегда очень волнительная, так что, думаю, эмоций и борьбы будет больше, чем футбола», — заявил Силкин RT.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 29 февраля на «ВТБ Арене». Время начала встречи — 16:30 мск.

Ранее Кечинов выразил мнение, что «Динамо» и «Спартак» сыграют вничью в матче 20-го тура РПЛ.