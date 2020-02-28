Кечинов считает, что «Динамо» и «Спартак» сыграют вничью в матче 20-го тура РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов сделал прогноз на московское дерби, которое состоится в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Думаю, обе команды готовы на 100%. Как известно, матчи между «Спартаком» и «Динамо» — это всегда бескомпромиссная борьба, так что я бы не стал отдавать никому преимущество. На мой взгляд, это будет ничейная игра. Мне кажется, нас ждёт много единоборств и мало голов, и победителя в этой встрече не будет», — сказал Кечинов RT.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 29 февраля на стадионе «ВТБ Арена». Время начала встречи — 16:30 мск.

Ранее Тедеско заявил, что «Спартаку» нужно выиграть все оставшиеся матчи РПЛ.