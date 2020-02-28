Виновник ДТП с участием бойца UFC Евлоева оплатил лечение россиянину

Виновник аварии на Пхукете, в которой пострадал российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мовсар Евлоев, оплатил спортсмену лечение и ремонт мопеда.

«Виновник аварии полностью признал свою ответственность. Он оплатил лечение и ремонт мопеда», — сообщил «Спорт-Экспрессу» менеджер Евлоева Саят Абдрахманов.

24 февраля российский боец попал в ДТП в Таиланде. Россиянин, передвигаясь на мопеде, столкнулся с автомобилем. Из-за инцидента Евлоеву пришлось сняться с боя против Джамала Эммерса, который должен был состояться на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что российский боец UFC Евлоев попал в аварию в Таиланде.