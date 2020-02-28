Ласицкене прокомментировала избрание Юрченко на пост президента ВФЛА

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Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене считает, что судьба российских легкоатлетов находится в руках нового президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгения Юрченко.
Ласицкене прокомментировала избрание Юрченко на пост президента ВФЛА
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Евгений Валерьевич сказал мне, что в настоящее время никакого доверия и поддержки со стороны атлетов быть не может. Он это понимает и оценивает это адекватно. Без дел Юрченко мы, спортсмены, не можем поддерживать. Мы хотим видеть чёткие шаги по восстановлению хотя бы нейтрального статуса и работы федерации. То, что человек возглавил федерацию в такой сложнейшей, критической ситуации и взял на себя ответственность, свидетельствует о том, что он настроен серьёзно. Мы ждём. Наши судьбы во многом зависят от его шагов», — цитирует Ласицкене РИА Новости.

Также спортсменка выразила предположение, почему федерацию возглавил человек не из лёгкой атлетики.

«Жаль, что федерация сама не сумела найти выходы из ситуации и дошло дело до приостановления аккредитации. Федерация не смогла сама себя вытащить из кризиса, потому, наверное, и пришёл человек не из спорта. Хочется, чтобы эти люди чётко понимали — лёгкая атлетика должна идти по новому пути с новыми людьми. Всё покажет дело. В марте будет совет World Athletics. Мне кажется, что через десять дней мы узнаем ответы на все вопросы», — добавила спортсменка.

Ранее глава РУСАДА поддержал нового президента ВФЛА.

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