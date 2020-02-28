Глава РУСАДА поддержал нового президента ВФЛА

Короткая ссылка
Исполнительный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал избрание Евгения Юрченко новым президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Глава РУСАДА поддержал нового президента ВФЛА
  • РИА Новости

«Такой лёгкой атлетики, которая у нас есть сегодня, больше быть не должно. Юрченко не замешан ни в одном скандале. А то, что он не из спорта, — так я тоже пришёл из оборонки. Я — из кораблестроения, а он — из авиастроения. Главное, что Юрченко хочет работать. Собирается активно взаимодействовать с президиумом ВФЛА, создавать внутри него комитеты. Думаю, вопрос по полном бану федерации теперь снимут с повестки, эта угроза отойдёт», — цитирует Гануса «Спорт-Экспресс».

Евгений Юрченко был выбран на пост президента ВФЛА 28 февраля. Предыдущий глава организации Дмитрий Шляхтин ушёл в отставку вместе с президиумом в связи с исключением федерации из World Athletics и лишением государственной аккредитации.

Ранее сообщалось, что Юрченко обратится в Минспорт с просьбой восстановить аккредитацию ВФЛА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить