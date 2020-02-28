Глава РУСАДА поддержал нового президента ВФЛА

Исполнительный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал избрание Евгения Юрченко новым президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Такой лёгкой атлетики, которая у нас есть сегодня, больше быть не должно. Юрченко не замешан ни в одном скандале. А то, что он не из спорта, — так я тоже пришёл из оборонки. Я — из кораблестроения, а он — из авиастроения. Главное, что Юрченко хочет работать. Собирается активно взаимодействовать с президиумом ВФЛА, создавать внутри него комитеты. Думаю, вопрос по полном бану федерации теперь снимут с повестки, эта угроза отойдёт», — цитирует Гануса «Спорт-Экспресс».

Евгений Юрченко был выбран на пост президента ВФЛА 28 февраля. Предыдущий глава организации Дмитрий Шляхтин ушёл в отставку вместе с президиумом в связи с исключением федерации из World Athletics и лишением государственной аккредитации.

Ранее сообщалось, что Юрченко обратится в Минспорт с просьбой восстановить аккредитацию ВФЛА.