Кокорин: буду надеяться вернуться на свой уровень, чтобы попасть на Евро

Форвард ФК «Сочи» Александр Кокорин заявил, что намерен побороться за место в составе сборной России на предстоящем чемпионате Европы — 2020.

«Лично я для себя ставлю цель быть в хорошей форме, здоровым и готовым выполнять те задачи, которые передо мной поставят. Хочу выходить на поле в каждом матче, стараться принести пользу. Если смотреть в будущее, то в этом году нас ожидает чемпионат Европы. Если смотреть чуть-чуть дальше, то я буду надеяться вернуться на свой прежний уровень, чтобы попасть на Евро-2020», — приводит слова Кокорина ТАСС.

Кокорин перешёл в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды до конца сезона. С октября 2018-го по сентябрь 2019 года футболист находился в местах лишения свободы в связи с участием в серии потасовок в центре Москвы.

Ранее «Сочи» дозаявил Кокорина для выступления в матчах чемпионата России по футболу.