Ари: многие страны боятся Россию, мы знаем себе цену и не даём слабину
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«Россия проходит через много трудностей. Теракты, разрыв отношений с Турцией, конфликт с Украиной. Мне очень близко, как Путин в этих ситуациях ставит себя. Благодаря президенту Россия крепнет и выглядит для всех сильным государством. Многие страны нас боятся, так как мы знаем себе цену и не даём слабину», — цитирует Ари Sport24.
Также натурализованный бразилец добавил, что ситуация с расизмом в России сходит на нет.
Ранее Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина.