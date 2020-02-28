Ари: многие страны боятся Россию, мы знаем себе цену и не даём слабину

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Футболист «Краснодара» Ари поделился мнением о влиянии президента России Владимира Путина на международный имидж страны.
Ари: многие страны боятся Россию, мы знаем себе цену и не даём слабину
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

«Россия проходит через много трудностей. Теракты, разрыв отношений с Турцией, конфликт с Украиной. Мне очень близко, как Путин в этих ситуациях ставит себя. Благодаря президенту Россия крепнет и выглядит для всех сильным государством. Многие страны нас боятся, так как мы знаем себе цену и не даём слабину», — цитирует Ари Sport24

Также натурализованный бразилец добавил, что ситуация с расизмом в России сходит на нет.

Ранее Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина.

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