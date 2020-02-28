Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы
- © Arne Dedert/dpa
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В результате жеребьёвки определились следующие пары:
— «Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Копенгаген» (Дания);
— «Олимпиакос» (Греция) — «Вулверхэмптон» (Англия);
— «Рейнджерс» (Шотландия) — «Байер» (Германия);
— «Вольфсбург» (Германия) — «Шахтёр» (Украина);
— «Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания);
— «Севилья» (Испания) — «Рома» (Италия);
— «Айнтрахт» (Германия)/«Зальцбург» (Австрия) — «Базель» (Швейцария);
— ЛАСК (Австрия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Финал Лиги Европы состоится 27 мая 2020 года в Гданьске. Действующим победителем турнира является английский «Челси».
Ранее сообщалось, что тренер ЧФР Дан Петреску пришёл на пресс-конференцию с распечаткой правил и обвинил судей в вылете команды из ЛЕ.