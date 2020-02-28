Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы

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В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы.
Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы
  • © Arne Dedert/dpa
  • globallookpress.com

В результате жеребьёвки определились следующие пары:

— «Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Копенгаген» (Дания);

— «Олимпиакос» (Греция) — «Вулверхэмптон» (Англия);

— «Рейнджерс» (Шотландия) — «Байер» (Германия);

— «Вольфсбург» (Германия) — «Шахтёр» (Украина);

— «Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания);

— «Севилья» (Испания) — «Рома» (Италия);

— «Айнтрахт» (Германия)/«Зальцбург» (Австрия) — «Базель» (Швейцария);

— ЛАСК (Австрия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Финал Лиги Европы состоится 27 мая 2020 года в Гданьске. Действующим победителем турнира является английский «Челси».

Ранее сообщалось, что тренер ЧФР Дан Петреску пришёл на пресс-конференцию с распечаткой правил и обвинил судей в вылете команды из ЛЕ.

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