Тренер ЧФР Петреску пришёл на пресс-конференцию с распечаткой правил и обвинил судей в вылете команды из ЛЕ

Главный тренер ЧФР Дан Петреску, который ранее работал в краснодарской «Кубани» и московском «Динамо», обвинил судей в вылете своей команды из Лиги Европы после ответного матча 1/16 финала турнира с испанской «Севильей».

Петреску раскритиковал работу арбитров, придя на пресс-конференцию с распечаткой футбольных правил.

«Мы забили чистый гол! У меня есть регламент, сейчас я вам прочитаю. Здесь пишут, что это не нарушение правил, если мяч попадает в руку игроку рикошетом от головы, тела или ноги соперника, находящегося рядом. Здесь был как раз такой эпизод. Это регламент УЕФА!» — сказал Петреску на пресс-конференции, комментируя отменённый гол игрока румынского коллектива Константина Пэун-Александру из-за попадания мяча в руку его одноклубнику Ласине Траоре.

Петреску также подчеркнул, что никогда не видел подобного, и отметил несправедливость выхода «Севильи» в 1/8 финала.

Ответная игра, которая прошла в Испании, завершилась со счётом 0:0, но в первом матче в Румынии соперники обменялись забитыми мячами (1:1), из-за чего по правилу выездного гола дальше прошла «Севилья».

Ранее сообщалось, что «Олимпиакос» выбил лондонский «Арсенал» из Лиги Европы благодаря голу на 119-й минуте.