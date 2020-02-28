«Олимпиакос» выбил лондонский «Арсенал» из Лиги Европы благодаря голу на 119-й минуте

Греческий «Олимпиакос» прошёл в 1/8 финала Лиги Европы, убрав с пути английский «Арсенал».

В первой матче в Пирее победа досталась «канонирам» (1:0). Однако в Лондоне «Олимпиакос» повёл с тем же счетом усилиями Папе Абу Сиссе и перевёл матч в овертайм.

На 113-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг восстановил паритет, приблизив «Арсенал» к решению задачи по сумме двух встреч. Однако на 119-й минуте Юссеф эль-Араби принёс «Олимпиакосу» победу и выход в следующую стадию благодаря большему количеству мячей, забитых на выезде (2:1).

Ранее сообщалось, что пятикратный обладатель Лиги Европы с трудом прошёл румын в 1/16 финала текущего розыгрыша.