«Олимпиакос» выбил лондонский «Арсенал» из Лиги Европы благодаря голу на 119-й минуте

Короткая ссылка
Греческий «Олимпиакос» прошёл в 1/8 финала Лиги Европы, убрав с пути английский «Арсенал».

В первой матче в Пирее победа досталась «канонирам» (1:0). Однако в Лондоне «Олимпиакос» повёл с тем же счетом усилиями Папе Абу Сиссе и перевёл матч в овертайм.

На 113-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг восстановил паритет, приблизив «Арсенал» к решению задачи по сумме двух встреч. Однако на 119-й минуте Юссеф эль-Араби принёс «Олимпиакосу» победу и выход в следующую стадию благодаря большему количеству мячей, забитых на выезде (2:1).

Ранее сообщалось, что пятикратный обладатель Лиги Европы с трудом прошёл румын в 1/16 финала текущего розыгрыша.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить