Глава РУСАДА назвал целесообразным назначение Юрченко главой ВФЛА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал назначение Евгения Юрченко на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Принято решение правильное и крайне целесообразное с учётом той ситуации, которая существует в лёгкой атлетике», — цитирует Гануса РИА Новости.

Юрченко был выбран новым главой ВФЛА 28 февраля на выборной конференции организации. Кроме того, был избран новый президиум организации, куда вошли сам Юрченко, а также Эдуард Безуглов, Камран Бабаев, Станислав Бирюков, Александр Бухашеев, Вячеслав Иваненко, Валерий Мамонов, Сергей Прохоренко, Константин Синяков, Наталья Шубенкова и Алексей Плотников.

Ранее экс-глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин пожелал Юрченко удачи на посту президента ВФЛА.