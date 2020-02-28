Глава РУСАДА назвал целесообразным назначение Юрченко главой ВФЛА

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал назначение Евгения Юрченко на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Глава РУСАДА назвал целесообразным назначение Юрченко главой ВФЛА
  • РИА Новости

«Принято решение правильное и крайне целесообразное с учётом той ситуации, которая существует в лёгкой атлетике», — цитирует Гануса РИА Новости.

Юрченко был выбран новым главой ВФЛА 28 февраля на выборной конференции организации. Кроме того, был избран новый президиум организации, куда вошли сам Юрченко, а также Эдуард Безуглов, Камран Бабаев, Станислав Бирюков, Александр Бухашеев, Вячеслав Иваненко, Валерий Мамонов, Сергей Прохоренко, Константин Синяков, Наталья Шубенкова и Алексей Плотников.

Ранее экс-глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин пожелал Юрченко удачи на посту президента ВФЛА.

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