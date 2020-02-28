NYT: CAS может огласить решение по WADA и РУСАДА после начала ОИ-2020

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) может быть оглашено после начала Олимпиады 2020 года в Токио.

Как сообщает The New York Times, ход арбитражного процесса сильно замедлился из-за большого количества вопросов о деле за последние несколько недель, из-за чего решение могут вынести после начала ОИ-2020.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

Ранее в CAS сообщили, что слушания по делу WADA и РУСАДА пройдут не ранее конца апреля.