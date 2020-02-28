Игрок «Рейнджерс» Зибанеджад: хоккейный интеллект Панарина выше крыши

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад высказался об игре российского нападающего команды Артемия Панарина после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс».

«Он очень здорово работает с шайбой, ставит защитников в неудобное положение и создаёт достаточно пространства для моих бросков. Его хоккейный интеллект выше крыши, вы это и сами неоднократно видели по ходу сезона», — цитирует Зибанеджада официальный сайт НХЛ.

Панарин в прошедшей игре отметился двумя результативными передачами и повторил личный бомбардирский рекорд в НХЛ, набрав 87 очков.

Ранее сообщалось, что Панарин вышел на четвёртое место по очкам в дебютном сезоне за «Рейнджерс».