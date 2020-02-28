Игрок «Рейнджерс» Зибанеджад: хоккейный интеллект Панарина выше крыши
- Reuters
«Он очень здорово работает с шайбой, ставит защитников в неудобное положение и создаёт достаточно пространства для моих бросков. Его хоккейный интеллект выше крыши, вы это и сами неоднократно видели по ходу сезона», — цитирует Зибанеджада официальный сайт НХЛ.
Панарин в прошедшей игре отметился двумя результативными передачами и повторил личный бомбардирский рекорд в НХЛ, набрав 87 очков.
Ранее сообщалось, что Панарин вышел на четвёртое место по очкам в дебютном сезоне за «Рейнджерс».