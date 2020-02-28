Панарин вышел на четвёртое место по очкам в дебютном сезоне за «Рейнджерс»

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Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на четвёртое место по количеству набранных очков в дебютном сезоне за коллектив из Нью-Йорка.
Панарин вышел на четвёртое место по очкам в дебютном сезоне за «Рейнджерс»
  • Reuters
  • © Sergei Belski-USA TODAY Sports

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс» (5:2) россиянин отметился двумя результативными передачами. Таким образом, Панарин набрал 87 очков в текущем сезоне, который является для него первым в составе «Рейнджерс».

По очкам в дебютный сезон за «Нью-Йорк» его опережают только Марк Мессье (107), Майк Роджерс (103) и Уэйн Гретцки (97). Панарин обошёл по данному показателю Мариана Габорика (86) и сравнялся с Уолтом Поддубным (87).

Ранее сообщалось, что Панарин повторил личный рекорд по очкам в НХЛ за сезон.

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