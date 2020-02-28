Панарин повторил личный рекорд по очкам в НХЛ за сезон

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Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин повторил личный бомбардирский рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Панарин повторил личный рекорд по очкам в НХЛ за сезон
  • Reuters
  • © James Guillory-USA TODAY Sports

В матче регулярного чемпионата с «Монреаль Канадиенс» (5:2) россиянин отметился двумя результативными передачами. Таким образом, Панарин набрал 87 очков в текущем сезоне и повторил свой личный бомбардирский рекорд, который он установил в прошлом году, выступая за «Коламбус Блю Джекетс».

Всего на его счету в этом сезоне 32 гола и 55 результативных пасов в 62 матчах. 

Ранее сообщалось, что две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Монреаль» в НХЛ.

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