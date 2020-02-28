Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Монреаль» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Монреале и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе «Нью-Йорка» дубль оформил Райан Строум, а также по разу отличились Филлип Ди Джузеппе, Мика Зибанеджад и Адам Фокс. Российский форвард команды Артемий Панарин сделал две результативные передачи. У хозяев шайбы забросили Макс Доми и Томаш Татар.

Для «Рейнджерс» эта победа стала пятой подряд.

В следующем матче «Канадиенс» встретится с «Каролиной Харрикейнз», а «Рейнджерс» сыграет с «Филадельфией Флайерз».

Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» с Евгением Малкиным потерпел четвёртое поражение подряд в НХЛ.