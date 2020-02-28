Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Монреаль» в НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Монреаль» в НХЛ
  • Reuters
  • © Aaron Doster-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Монреале и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе «Нью-Йорка» дубль оформил Райан Строум, а также по разу отличились Филлип Ди Джузеппе, Мика Зибанеджад и Адам Фокс. Российский форвард команды Артемий Панарин сделал две результативные передачи. У хозяев шайбы забросили Макс Доми и Томаш Татар. 

Для «Рейнджерс» эта победа стала пятой подряд.

В следующем матче «Канадиенс» встретится с «Каролиной Харрикейнз», а «Рейнджерс» сыграет с «Филадельфией Флайерз». 

Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» с Евгением Малкиным потерпел четвёртое поражение подряд в НХЛ.

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