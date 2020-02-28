Экс-футболист «Спартака» Макеев вспомнил слова Эмери перед матчем с «Барселоной» в 2012 году

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Макеев, ныне выступающий за ереванский «Арарат», рассказал о словах экс-наставника красно-белых Унаи Эмери перед матчем с испанской «Барселоной» в Лиге чемпионов в 2012 году.

«Перед «Барселоной» он встал и во время теории внезапно закрыл глаза. То есть все на него смотрят, чего-то ждут, а он молчит, жмурится, трогает нос и вдруг говорит: «Мне сегодня приснился сон. Мы их победим. И я вас уверяю, что мы это сделаем». Мы не победили, конечно, но нормально выглядели. Проиграли всего 2:3», — цитирует Макеева «Чемпионат».

Он также отметил, что Эмери был своеобразным тренером, который ярко выражал эмоции. Кроме того, Макеев заявил, что Эмери бесился и падал на колени, когда иностранные игроки команды не выкладывались на тренировках.

В текущем сезоне «Спартак», набравший 22 очка, занимает десятое место после 19 туров РПЛ.

Ранее Макеев выразил мнение, что «Спартак» не станет чемпионом России по футболу в ближайшие годы.