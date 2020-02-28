«Лейкерс» разгромил «Голден Стэйт» и одержал седьмую победу подряд в НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» разгромно обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Сан-Франциско и завершилась со счётом 116:86 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лос-Анджелеса» Энтони Дэвис, набравший 23 очка.

Для «Лейкерс» эта победа стала седьмой подряд и помогла укрепиться на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Голден Стэйт» потерпел восьмое поражение подряд.

Ранее тренер «Голден Стэйт» рассказал о возможном возвращении Стефена Карри.