Португалия завершила сезон в еврокубках с преимуществом в 3,9 балла над Россией

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Португальские клубы завершили выступление в еврокубках в сезоне-2019/20.

В четверг, 27 февраля, на стадии 1/16 финала Лиги Европы синхронно вылетели «Порту», «Бенфика», Спортинг» и «Брага». Таким образом, Португалия окончила сезон с 49,449 балла в таблице коэффициентов УЕФА. Занимающая седьмое место в таблице Россия отстала от располагающейся на шестой строчке Португалии на 3,9 балла. Эти цифры напрямую влияют на количество клубов, которые страны смогут делегировать в еврокубки на сезон-2021/22.

После вылета в этом же раунде «Брюгге» и «Гента» не осталось клубов и у Бельгии, которая занимает восьмую позицию в таблице коэффициентов УЕФА. Над этой страной Россия пока имеет преимущество в 7,6 балла.

Ранее сообщалось, что «Олимпиакос» выбил лондонский «Арсенал» из Лиги Европы благодаря голу на 119-й минуте.

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