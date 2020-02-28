Третьяк назвал «Торпедо» рабоче-крестьянской командой, с которой ЦСКА не будет легко в плей-офф КХЛ

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о сопернике московского ЦСКА по первому раунду плей-офф КХЛ.

Армейцы начнут своё выступление в Кубке Гагарина серией с нижегородским «Торпедо», которое прошло в кубковую восьмёрку в самый последний момент.

«Торпедо» — рабоче-крестьянская команда, трудовая. Соперника ЦСКА не выбирает, но все игры будут тяжёлые, лёгких не будет. ЦСКА надо делать результат, если команда хочет выиграть второй подряд Кубок Гагарина», — цитирует функционера ТАСС.

Ранее сообщалось, что Капризов стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ.

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