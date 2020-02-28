Третьяк назвал «Торпедо» рабоче-крестьянской командой, с которой ЦСКА не будет легко в плей-офф КХЛ
Армейцы начнут своё выступление в Кубке Гагарина серией с нижегородским «Торпедо», которое прошло в кубковую восьмёрку в самый последний момент.
«Торпедо» — рабоче-крестьянская команда, трудовая. Соперника ЦСКА не выбирает, но все игры будут тяжёлые, лёгких не будет. ЦСКА надо делать результат, если команда хочет выиграть второй подряд Кубок Гагарина», — цитирует функционера ТАСС.
Ранее сообщалось, что Капризов стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ.