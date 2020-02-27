Капризов стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ

Короткая ссылка
Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов выиграл снайперский зачёт по итогам гладкого сезона КХЛ.
Капризов стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ
  • РИА Новости

В 57 играх чемпионата спортсмен забросил 33 шайбы. На две меньше оказалось в активе Дмитрия Яшкина из московского «Динамо» (31). Третьим снайпером стал форвард уфимского «Салавата Юлаева» Никита Сошников (27).

Лавры лучшего ассистента достались московскому динамовцу Вадиму Шипачёву, который сделал 48 голевых передач. Линус Умарк («Салават Юлаев») записал себе в актив 42 ассиста, столичный армеец Линден Вей 35 раз помогал отличиться своим партнёрам.

Ранее сообщалось, что Шипачёв выиграл гонку бомбардиров в гладком сезоне КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить