Эксперт оценил шансы МЮ обыграть «Брюгге» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между английским «Манчестер Юнайтед» и бельгийским «Брюгге».

«Вторая игра должна получиться более футбольной, более целостной. МЮ в этом сезоне не играет в Лиге чемпионов, поэтому в Лиге Европы мотивация у «красных дьяволов» будет увеличиваться по мере того, как турнир будет близиться к финалу», — приводит слова Казакова портал «Рейтинг букмекеров».

Он выразил уверенность, что МЮ одержит победу над соперником, а также что большую часть матча команды будут играть в низовой футбол.

«Вполне вероятно, что в этой ситуации «Брюгге» не забьёт. Такой стадион, как «Олд Траффорд», оказывает давление на соперников «Юнайтед», не готовых похвастать опытом и устойчивостью либо статусом. Предположу, что в первом тайме «Брюгге» будет играть не только против «Юнайтед», но и против трибун», — добавил эксперт.

Первая игра, прошедшая на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге, завершилась со счётом 1:1. Ответный матч пройдёт 27 февраля на «Олд Траффорд» в Манчестере.

Ранее сообщалось, что матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Айнтрахт» перенесён из-за урагана.